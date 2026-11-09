Следующий конкурс "Интервидение" пройдет в 2027 году

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующий международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов, сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, "Интервидение" является долгосрочным международным культурным проектом, основанным на уважении к культурам и традиционным ценностям разных стран.
"Дата и город проведения конкурса будут определены в предстоящий период", - сказал Александр Алимов.
Возрожденное "Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. Представительница Беларуси Анастасия Кравченко заняла шестое место.-0-