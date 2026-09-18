Скандал в Вильнюсе. На крыше административного здания возвели частный дом с террасой и бассейном

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На крыше административного здания в Вильнюсе обнаружили огромный частный дом с террасой, баней и бассейном. Это спровоцировало громкий скандал в литовской столице, пишут местные СМИ.



Площадь необычной постройки на крыше составляет около 224 квадратных метров. Внутри здания находится трехкомнатная квартира, а на прилегающей территории - зона отдыха, терраса с растениями, садовая мебель, батут.



Совладельцы здания долгое время думали, что на верхних этажах здания идет обычный ремонт. В проекте было сказано, что хотят отремонтировать выход на крышу.



По словам одного из совладельцев Андрюса Норкуса, согласия на возведение такой постройки на крыше он не давал. Также он сказал, что разрешение на реконструкцию не выдавалось. Совладелец обратился в строительную инспекцию. Однако там указали, что объект существует уже давно и обращение поступило слишком поздно, поэтому ничего расследовать не будут. Норкус также сказал, что в итоге инспекция не обнаружила нарушений.-0-