24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия переживает структурный кризис, катализатором которого стало стремительное ухудшение дел в ключевом секторе экономики - автомобильной промышленности. Символом спада стала ситуация на автоконцерне Volkswagen. Об этом говорится в материале Baltnews.



На фоне падения маржинальности бренда и жесткой конкуренции с производителями из Азии Volkswagen объявил о планах сократить порядка 50 тыс. рабочих мест. Решение уже вызвало волну протестов: в сентябре профсоюзы провели по всей стране более 280 акций.



"Экономический тупик обострил и без того нестабильную политическую обстановку в стране. Растущая популярность "Альтернативы для Германии" (АдГ), одержавшей ряд знаковых побед на региональных выборах, напрямую связана с требованиями бизнеса и населения вернуть дешевые российские энергоресурсы", - отмечается в публикации.



Кризис немецкого автопрома перестал быть проблемой отдельного бизнеса и превратился в общегосударственную, обращает внимание Baltnews. Обнародование негативного прогноза в отношении прибыли вынудила руководство Volkswagen пойти на крайние меры: программа реструктуризации предполагает закрытие заводов на территории Германии - впервые в послевоенной истории бренда.



Реакция не заставила себя ждать. Крупнейший немецкий профсоюз IG Metall инициировал массовые демонстрации. Забастовки шли не только на площадках Volkswagen, но и на смежных производствах BMW, Mercedes-Benz, а также у гиганта по выпуску автокомпонентов Bosch. Среди требований бастующих - государственный контроль цен на электроэнергию и защита внутреннего рынка. Одно лишь подорожание электричества с 2022 года стало для концерна Volkswagen ударом, от которого он не оправился до сих пор.



По оценке отраслевых аналитиков, без срочных дотаций и смены энергетической политики ФРГ рискует столкнуться с эффектом домино: под удар попадут устоявшиеся цепочки поставок. Отказ от дешевого российского трубопроводного газа, ранее обеспечивавшего около половины потребностей страны, обернулся для ФРГ потерей конкурентоспособности. Попытки экстренно закрыть дефицит дорогим американским СПГ существенно подняли себестоимость продукции. На этом фоне в обществе сформировался запрос на альтернативную политическую повестку.



Прошедшие земельные выборы зафиксировали перелом в настроениях избирателей. Партия Христианско-демократический союз (ХДС) действующего канцлера Фридриха Мерца потерпела историческое поражение: в Мекленбурге - Передней Померании "Альтернатива для Германии" заняла первое место с рекордными 38,3% голосов, консерваторы из ХДС не преодолели даже 5-процентный барьер. В Берлине в лидеры вышла "Левая партия" (25,3%), также критикующая курс правительства Германии.



Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель открыто призывает восстановить экономические отношения с РФ и разблокировать газовые пути. У лозунга есть почва: именно на побережье Мекленбурга выходили нитки "Северных потоков", гарантировавшие региону статус главного энергетического хаба Европы. В настоящее время свыше 54% жителей восточных регионов Германии называют военную и финансовую поддержку Киева чрезмерной и требуют от Берлина сосредоточиться на спасении собственной экономики, отмечает Baltnews. Немцы отдают себе отчет: промышленность страны во многом держалась на дешевых российских энергоносителях и другом сырье, и эти поставки надо возвращать.



Политические элиты Германии загнали себя в геополитическую ловушку: жесткая антироссийская риторика блокирует прагматичные экономические решения. Официальный Берлин остается одним из ключевых спонсоров и поставщиков тяжелого вооружения и снарядов для украинской армии, что исключает автоматический возврат к сценарию "торгуем с Россией, как раньше". Автор публикации выражает мнение, что даже если немецкий политикум достигнет внутреннего консенсуса и попытается возобновить масштабный импорт из России, позиция Москвы будет радикально отличаться от докризисной. Во-первых, транзит через ГТС Украины полностью прекращен, а "Северные потоки" Евросоюз восстанавливать не собирается. Во-вторых, Россия переориентировала значительную часть добычи на азиатские рынки и расширила мощности по производству собственного СПГ. Есть преграды и на общеевропейском уровне: с марта текущего года в ЕС де-факто действует запрет на заключение новых долгосрочных контрактов с РФ. Газ по старым соглашениям продолжает поступать лишь в несколько стран Южной Европы и в Венгрию.



"В наилучшем для Берлина сценарии закупать российское сырье придется исключительно на жестких рыночных условиях - и с учетом серьезных политических уступок, на которые действующее руководство ФРГ попросту не способно", - резюмирует Baltnews.-0-