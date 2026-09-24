Си Цзиньпин призвал расширить сотрудничество между США и Китаем

Он отметил, что его визит в Соединенные Штаты по приглашению американского лидера Дональда Трампа призван укрепить дружбу двух стран и расширить сотрудничество.





"Мы должны искренне сотрудничать. Интересы Китая и США тесно переплетены, и пространство для сотрудничества огромно. Хотя китайско-американское сотрудничество не может решить все мировые проблемы, многие глобальные вопросы трудно решить без него", - подчеркнул Си Цзиньпин.





Он считает, что США и Китай должны укреплять коммуникацию, поскольку диалог поможет взаимопониманию, поиску точек соприкосновения и росту взаимного доверия.





"Мы с президентом Трампом уважаем друг друга, установили хорошие отношения и поддерживаем регулярную связь. Мы призываем наши соответствующие министерства иностранных дел, торговли, финансов, правоохранительных органов и культуры укреплять коммуникацию, - сказал лидер КНР. - Мы должны мирно сосуществовать. Я много раз говорил, что сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами, двумя крупными державами, выгодно обеим сторонам, в то время как конфронтация вредит обеим. Китаю и Соединенным Штатам не следует избегать конкуренции, но эта конкуренция должна быть доброжелательной и иметь границы". Си Цзиньпин убежден, что обе стороны должны придерживаться принципа неконфликтности и отсутствия конфронтации.





По его словам, Пекин будет приветствовать американские компании, желающие инвестировать и вести бизнес в Китае. Он рассчитывает, что и США будут справедливо относиться к китайским компаниям.





Кроме того, лидер КНР отметил, что вооруженные силы обеих стран должны поддерживать регулярный диалог и совершенствовать механизмы кризисной коммуникации и предотвращения конфликтов, и выразил готовность Китая укреплять сотрудничество с США в контроле над наркотиками и иной правоохранительной деятельности.





Затронул Си Цзиньпин и вопрос искусственного интеллекта, указав, что Китай и США являются ведущими державами в этой области и обладают возможностями для эффективного развития и управления ИИ, обеспечивая, чтобы он оставался под контролем человека и приносил пользу людям.





Си Цзиньпин также сообщил, что в знак дружбы Китай направит в США двух панд, которые прибудут в зоопарк Атланты через несколько дней.-0-

24 сентября, Вашингтон /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии приветствия в Белом доме призвал расширить сотрудничество между США и Китаем.