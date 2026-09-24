Си Цзиньпин призвал расширить сотрудничество между США и Китаем

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 24 сентября 2026
Минск-Уручье +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:12 Футболисты Мальты победили в первом матче Лиги наций Спорт
20:49 Как правильно оказать первую помощь пострадавшим при пожаре, напомнили в Минздраве Общество
20:31 Новации законодательства о питьевом водоснабжении и водоотведении разъяснят эксперты Общество
20:14 Республиканская межотраслевая спартакиада профсоюзов стартовала в Гомеле Общество
20:03 Белорусские юниоры уступили футболистам России в первом домашнем спарринге Спорт
19:56 На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с ВВС и войсками ПВО Регионы
19:44 Умерла французская актриса и певица Марина Влади В мире
19:38 НАН Беларуси планирует заключить соглашение о сотрудничестве с инжиниринговым центром "Кронштадт" Общество
19:32 Си Цзиньпин призвал расширить сотрудничество между США и Китаем В мире
19:20 Профсоюзная молодежь будет расширять меры поддержки ветеранов Общество
19:06 Нацбанк принял решение сохранить на октябрь прежние значения расчетных величин стандартного риска Экономика
19:06 Хорватский суд разрешил экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков" В мире
18:58 Дапкюнас: планы Украины увековечить организаторов УПА и ОУН могут обострить линии напряженности Политика
18:56 Орденом Матери награждены 239 жительниц всех областей и Минска Президент
18:49 В Беларуси на шесть месяцев вводится лицензирование импорта яблок Экономика
18:42 Не повторять чужих ошибок: в Московском РУВД подросткам рассказали о последствиях правонарушений Регионы
18:37 Беларусь и Россия изменили соглашение о равных правах граждан. Что упростится? Общество
18:34 Дапкюнас: Литва превращает Европу в территорию запретов, списков и идеологического надзора Политика
18:29 Диалог трех поколений. Выставка творческих работ преподавателей и студентов БГПУ открылась в Национальной библиотеке Культура
18:24 Вакцинация и осмотр у ветеринара. Как защитить домашнего питомца от бешенства  Общество
18:22 Проект "Модуль" объединил молодых партийцев Беларуси и зарубежных стран Общество
18:16 Противодействие фальсификации истории обсудили представители Беларуси и России в Генпрокуратуре Общество
18:14 По каким критериям оценят суперфиналистов конкурса "Учитель года Беларуси - 2026", рассказали в жюри Общество
18:12 Заседание Совета руководителей миграционных органов СНГ состоялось в Санкт-Петербурге Политика
18:10 "Труд аниматора по-настоящему ювелирен". Режиссер Елена Турова о белорусской мультипликации Общество
18:07 Поставки техники и сборочное производство: что обсуждала на МТЗ делегация Пакистана  Экономика
18:03 В Минске легковушка врезалась в подземный паркинг  Происшествия
18:00 Как изменился порядок открытия благотворительных счетов на лечение, рассказали в Минюсте  Общество
17:58 Собственная АЭС и обновленные сети. Как изменилась белорусская энергетика за 25 лет Экономика
17:55 В Минске начался отопительный период Регионы
Все новости
Все новости

Си Цзиньпин призвал расширить сотрудничество между США и Китаем

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
24 сентября 2026, 19:32

Си Цзиньпин призвал расширить сотрудничество между США и Китаем

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа
Фото Синьхуа
24 сентября, Вашингтон /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии приветствия в Белом доме призвал расширить сотрудничество между США и Китаем.
Он отметил, что его визит в Соединенные Штаты по приглашению американского лидера Дональда Трампа призван укрепить дружбу двух стран и расширить сотрудничество.

"Мы должны искренне сотрудничать. Интересы Китая и США тесно переплетены, и пространство для сотрудничества огромно. Хотя китайско-американское сотрудничество не может решить все мировые проблемы, многие глобальные вопросы трудно решить без него", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он считает, что США и Китай должны укреплять коммуникацию, поскольку диалог поможет взаимопониманию, поиску точек соприкосновения и росту взаимного доверия.

"Мы с президентом Трампом уважаем друг друга, установили хорошие отношения и поддерживаем регулярную связь. Мы призываем наши соответствующие министерства иностранных дел, торговли, финансов, правоохранительных органов и культуры укреплять коммуникацию, - сказал лидер КНР. - Мы должны мирно сосуществовать. Я много раз говорил, что сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами, двумя крупными державами, выгодно обеим сторонам, в то время как конфронтация вредит обеим. Китаю и Соединенным Штатам не следует избегать конкуренции, но эта конкуренция должна быть доброжелательной и иметь границы". Си Цзиньпин убежден, что обе стороны должны придерживаться принципа неконфликтности и отсутствия конфронтации.

По его словам, Пекин будет приветствовать американские компании, желающие инвестировать и вести бизнес в Китае. Он рассчитывает, что и США будут справедливо относиться к китайским компаниям.

Кроме того, лидер КНР отметил, что вооруженные силы обеих стран должны поддерживать регулярный диалог и совершенствовать механизмы кризисной коммуникации и предотвращения конфликтов, и выразил готовность Китая укреплять сотрудничество с США в контроле над наркотиками и иной правоохранительной деятельности.

Затронул Си Цзиньпин и вопрос искусственного интеллекта, указав, что Китай и США являются ведущими державами в этой области и обладают возможностями для эффективного развития и управления ИИ, обеспечивая, чтобы он оставался под контролем человека и приносил пользу людям. 

Си Цзиньпин также сообщил, что в знак дружбы Китай направит в США двух панд, которые прибудут в зоопарк Атланты через несколько дней.-0-
Теги
Китай Си Цзиньпин США Трамп
Новости рубрики В мире
Марина Влади. Фото ТАСС Умерла французская актриса и певица Марина Влади
Фото из архива Хорватский суд разрешил экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Фото kaztag.kz В Казахстане объявили общенациональный траур 25 сентября после гибели военных на Каспии
Фото pexels Ситуация на автоконцерне Volkswagen стала символом экономического спада в Германии - СМИ
Николя Дюпон-Эньян. Фото из архива ТАСС Кандидат в президенты Франции выступил против дальнейшей помощи Украине
Фото Агентства Анадолу ООН: на восстановление сектора Газа потребуется $71,5 млрд 
  • Главная
  • Си Цзиньпин призвал расширить сотрудничество между США и Китаем
    • Главное
    Лукашенко: Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики
    Орденом Матери награждены 239 жительниц всех областей и Минска
    Обеспечить рынок отечественными яблоками. Премьер-министр посетил фермерское хозяйство в Молодечненском районе 
    Совет Республики и Сенат Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании 
    Топ-новости
    Лукашенко предлагает провести серьезную ревизию отношений Беларуси и Пакистана
    Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных
    В Беларуси на шесть месяцев вводится лицензирование импорта яблок
    Собственная АЭС и обновленные сети. Как изменилась белорусская энергетика за 25 лет
    Полковник Юрий Юндель назначен первым замначальника тыла ВС - начальником штаба тыла
    Ждать ли бабье лето? Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется тепло до +21°С
    Дапкюнас: Литва превращает Европу в территорию запретов, списков и идеологического надзора
    Заявления, встречи и международные договоренности. Новые подробности визита Рыженкова в Нью-Йорк
    Нацбанк принял решение сохранить на октябрь прежние значения расчетных величин стандартного риска
    Политические контакты поспособствуют развитию экономического сотрудничества Беларуси и Пакистана - Каранкевич 
    Проект "Модуль" объединил молодых партийцев Беларуси и зарубежных стран
    Заседание Совета руководителей миграционных органов СНГ состоялось в Санкт-Петербурге
    Беларусь и Россия изменили соглашение о равных правах граждан. Что упростится?
    "Труд аниматора по-настоящему ювелирен". Режиссер Елена Турова о белорусской мультипликации
    Взвешенный подход и пресечение злоупотреблений. ВС даст разъяснения по разрешению споров в сфере аренды
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.