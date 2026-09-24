Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в США 

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом с по приглашению американской стороны, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время визита председатель КНР обсудит с президентом США двусторонние отношения и вопросы, касающиеся глобального мира и развития.





Президент США Дональд Трамп лично встречает китайского лидера на летном поле, что является редким жестом с его стороны.

Самолет китайского лидера приземлился в 17.39 по местному времени (00.39 по минскому времени 24 сентября). Перед трапом расстелили красную ковровую дорожку. Вдоль нее выстроились американские военные в парадной форме. Трамп и Си Цзиньпин пожали руки и побеседовали несколько минут.





Военный оркестр исполнил гимны Китая и США. Был дан салют артиллерийскими залпами. Над авиабазой совершили пролет американские военные самолеты, включая бомбардировщики B-1. Лидер США и первая леди Мелания Трамп проводили Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань до автомобиля, после чего покинули авиабазу на вертолете.

Газета Financial Times ранее отметила, что Трамп встретил Си Цзиньпина на авиабазе Эндрюс, впервые за более чем 60 лет отступив от протокола, что демонстрирует глубокое уважение к лидеру Китая.





Государственный визит Си Цзиньпина в США продлится с 23 по 25 сентября. Трамп нанес визит в Китай 13-15 мая.





Первый государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года, тогда лидер КНР посетил Сиэтл, Вашингтон, а также Нью-Йорк, где принял участие в серии мероприятий по случаю 70-летия ООН. После этого он посещал Штаты в 2016 году для участия в 4-м саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, в 2017 году он встретился с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, в 2023 году Си Цзиньпин посетил Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС.-0-

Фото АР, Reuters