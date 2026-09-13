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Си Цзиньпин предложил пять инициатив по сотрудничеству для "большого БРИКС"

Опубликовано:

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В мире
13 сентября 2026, 18:27

Си Цзиньпин предложил пять инициатив по сотрудничеству для "большого БРИКС"

13 сентября, Нью-Дели /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил пять инициатив по сотрудничеству в рамках "большого БРИКС" в таких областях, как искусственный интеллект, упрощение процедур торговли и инвестиций, цифровая индустрия, умное производство и подготовка специалистов в сфере передовых научно-инновационных технологий.
Он выступил с такими предложениями во время участия в мероприятиях второго дня встречи руководителей стран БРИКС в Нью-Дели. Си Цзиньпин подчеркнул, что "большой БРИКС" должен оказывать большее влияние, добиваться большего развития и заложить прочную основу для практического сотрудничества.

"Большой БРИКС" должен использовать свои преимущества, обусловленные опорой на развивающиеся рынки и тесными связями со странами Глобального Юга, продвигать открытость и сотрудничество для взаимной выгоды и общего выигрыша, поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепочек поставок, а также содействовать формированию интегрированных рынков, отметил китайский лидер.
Он также указал, что "большой БРИКС" должен строить инновационные инкубаторы, модернизировать традиционные и развивать новые отрасли и разработать перспективные планы для будущих отраслей, чтобы новые технологии могли проложить путь к общему процветанию.
12 и 13 сентября в Нью-Дели проходит XVIII Саммит БРИКС. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития". Беларусь принимает участие в саммите как государство - партнер БРИКС. По поручению Президента Александра Лукашенко нашу страну на саммите представляет министр иностранных дел Максим Рыженков. В первый день страны - члены БРИКС приняли Делийскую декларацию XVIII Саммита объединения. В документе высказаны скоординированные позиции государств относительно геополитической обстановки, актуальных угроз, направлений дальнейшего сотрудничества, некоторых конфликтов.-0-
Фото Андрея Синявского
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