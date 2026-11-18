18 ноября, Минск /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Китай готов сотрудничать с другими странами для укрепления доверия, преодоления трудностей и построения Азиатско-Тихоокеанского сообщества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления на Деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.



"В этом году Китай в третий раз принимает АТЭС у себя и готов вместе со всеми сторонами укреплять уверенность, решительно двигаться вперед и совместными усилиями строить Азиатско-Тихоокеанское сообщество, содействуя общему процветанию региона", - отметил Си Цзиньпин.



Пекин последовательно придерживается подлинного многостороннего подхода, обеспечивая стабильность и уверенность в глобальном экономическом росте, международной торговле и экономическом сотрудничестве.



"Независимо от изменений на международной арене, решимость Китая сотрудничать и добиваться взаимовыгодных результатов со всеми странами не ослабнет", - подчеркнул он.



Нынешняя международная ситуация, как указал Си Цзиньпин, сложна и нестабильна. Мировой экономике не хватает импульсов, которые обеспечивали бы ее стабильный рост. Причиной этого он назвал "распространение односторонних подходов и протекционизма". В этой связи Пекин выступает за реформирование Всемирной торговой организации.



"Открытость против закрытости, сотрудничество против разделения, реформы против консерватизма - вот вопросы нашего времени, на которые необходимо ответить", - добавил лидер КНР.



Он призвал государства - члены форума АТЭС твердо поддержать многостороннюю торговую систему и последовательно продвигать создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли.



Си Цзиньпин также заявил о необходимости развития сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона в цифровой экономике и искусственном интеллекте.



Саммит АТЭС проходит 18-19 ноября в Шэньчжэне. В повестку включены вопросы международной торговли, региональной экономической интеграции, инвестиционного сотрудничества, цифровизации и инновационного развития.-0-