17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые истребители Gripen будут поставлены в Украину в начале января 2027 года. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает ТАСС.
"Мы надеемся, что сможем поставить Украине истребители Gripen после Нового года", - отметил Йонсон.
В июле шведский премьер-министр Ульф Кристерссон перед саммитом НАТО в Анкаре подтвердил, что Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen C/D как военную помощь и поставит 16 Gripen Е в рамках контракта. Как пояснила шведская компания Saab, 30 июня она подписала контракт со Шведским управлением оборонной техники на поставку 16 истребителей Gripen E для Украины. Стоимость заказа составляет примерно 24,6 млрд крон ($2,54 млрд), заказ был оформлен в третьем квартале 2026 года, поставки запланированы на 2029-2030 годы.-0-
В мире
17 ноября 2026, 13:38
Швеция поставит Украине первые истребители Gripen в начале 2027 года
Фото U.S. Air Force
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