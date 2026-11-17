17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые истребители Gripen будут поставлены в Украину в начале января 2027 года. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает ТАСС.



"Мы надеемся, что сможем поставить Украине истребители Gripen после Нового года", - отметил Йонсон.



В июле шведский премьер-министр Ульф Кристерссон перед саммитом НАТО в Анкаре подтвердил, что Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen C/D как военную помощь и поставит 16 Gripen Е в рамках контракта. Как пояснила шведская компания Saab, 30 июня она подписала контракт со Шведским управлением оборонной техники на поставку 16 истребителей Gripen E для Украины. Стоимость заказа составляет примерно 24,6 млрд крон ($2,54 млрд), заказ был оформлен в третьем квартале 2026 года, поставки запланированы на 2029-2030 годы.-0-