Швеция направит в Польшу систему ПВО Patriot 

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швеция направит в восточную часть Польши систему ПВО Patriot, сообщает телеканал SVT.



Patriot будет использоваться для защиты логистического центра в Жешуве, через который в том числе идут поставки военной помощи Украине.



Также Швеция направит в Польшу около 100 офицеров и солдат.



По словам командира полка противовоздушной обороны Швеции Софии Вестермарк, это самая сложная операция, которую страна когда-либо проводила в качестве союзника по НАТО. Операция, решение о которой приняло правительство, должна начаться 1 декабря и может продлиться до семи месяцев.



Ранее Минобороны Польши заявило об увеличении численности войск на востоке страны.-0-