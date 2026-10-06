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Швеция направит в Польшу систему ПВО Patriot 

Опубликовано:

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В мире
06 октября 2026, 17:46

Швеция направит в Польшу систему ПВО Patriot 

Фото Рixabay
Фото Рixabay
Фото Рixabay
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швеция направит в восточную часть Польши систему ПВО Patriot, сообщает телеканал SVT.

Patriot будет использоваться для защиты логистического центра в Жешуве, через который в том числе идут поставки военной помощи Украине.

Также Швеция направит в Польшу около 100 офицеров и солдат.

По словам командира полка противовоздушной обороны Швеции Софии Вестермарк, это самая сложная операция, которую страна когда-либо проводила в качестве союзника по НАТО. Операция, решение о которой приняло правительство, должна начаться 1 декабря и может продлиться до семи месяцев.

Ранее Минобороны Польши заявило об увеличении численности войск на востоке страны.-0-
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