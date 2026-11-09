Швеции для выполнения целей НАТО не хватает даже заемных средств - СМИ





В июне 2025 года парламент Швеции проголосовал за то, чтобы использовать 27 млрд евро долговых заимствований для наращивания оборонных расходов к 2032 году до целевого показателя альянса 3,5% ВВП.





"Возложенные на нас требования оказались более трудоемкими и дорогими, чем мы могли себе вообразить", - отметил изданию председатель комитета парламента по обороне Йорген Берглунд.





Он признал, что пока неясно, сколько дополнительных средств необходимо выделить, чтобы выполнить требования НАТО.





Нехватку финансирования издание объясняет несколькими факторами. Инфраструктурные проекты, некоторые из которых в рамках требований НАТО также учитываются как оборонные расходы, требуют больше времени для реализации, чем предполагалось изначально. Состояние значительной части техники ВС оказалось также еще плачевнее, чем считалось ранее. Кроме того, производители повышают цены на военное оборудование на фоне наращивания вооружений целым рядом стран.-0-

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швеция не в состоянии профинансировать свои вооруженные силы в соответствии с требованиями НАТО даже с учетом заемных средств в объеме почти 30 млрд евро. Об этом пишет издание Dagens Nyheter, информирует ТАСС.