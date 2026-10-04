4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская межведомственная сеть NEDIK, координирующая работу правоохранителей для борьбы с киберпреступностью, фиксирует рост числа мошенничеств, предположительно, связанных с украинскими колл-центрами, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Издание напомнило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора Украины и причастной к работе мошеннических колл-центров. Газета указывает, что под удар украинских колл-центров также попала Швейцария.
"Полицейская сеть NEDIK, координирующая борьбу с киберпреступностью в Швейцарии, фиксирует рост числа мошеннических преступлений, предположительно, связанных с Украиной", - говорится в публикации.
Издание пишет, что масштабы угрозы, исходящей от украинских колл-центров, наглядно иллюстрирует расследование, которое уже несколько лет ведут власти Берна. Один из фигурантов этого дела - предполагаемый руководитель нескольких колл-центров в Киеве. По данным газеты, одна из платформ, которой управлял этот подозреваемый, причинила в Швейцарии ущерб почти на 4 миллиона франков ($4,84 млн).
Издание со ссылкой на Глобальную инициативу против транснациональной организованной преступности (GI-TOC) отмечает, что россияне составляли около 10-15% целей украинских колл-центров. По мере усиления борьбы с мошенничеством в России преступники переносили свою деятельность на Европу и США, добавляет газета.-0-
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04 октября 2026, 23:46
Швейцария попала под удар украинских колл-центров - СМИ
Фото AP Photo
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