Шведские военные участвуют в международных учениях в Гренландии

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 военнослужащих шведского ополчения Hemvärnet принимают участие в международных учениях Arctic Shield 2026 в Гренландии, где отрабатывают действия в сложных арктических условиях и защиту критически важной инфраструктуры, сообщает АЗЕРТАДЖ.





Учения проходят под руководством Дании. В них участвуют военнослужащие стран Северной Европы, а также Бельгии, Франции и Канады. Словения и Польша направили наблюдателей, а Германия участвует в качестве наблюдателя и оказывает транспортную поддержку. США в учениях не участвуют.





Всего в маневрах задействованы около 400 военнослужащих из 11 стран НАТО. Шведские военные, в частности, взаимодействуют с подразделениями Дании и Финляндии, а в роли условного противника выступают французские десантники.





В течение четырех суток военнослужащие действуют в горной местности на высоте 800-900 метров при ночных температурах ниже нуля. Вес снаряжения каждого солдата достигает около 50 килограммов. Основными задачами шведского подразделения являются разведка, наблюдение и передача полученной информации своим силам.





Одной из главных задач является отработка действий в условиях постоянного наблюдения с воздуха. Условный противник активно использует беспилотники для обнаружения шведских военнослужащих. Для снижения заметности солдаты применяют камуфляж и специальные материалы, уменьшающие тепловую сигнатуру.В Вооруженных силах Швеции подчеркивают, что Arctic Shield не связаны с интересом США к Гренландии и проводятся в рамках существующего военного сотрудничества.-0-