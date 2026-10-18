Шотландская национальная партия заявила о подготовке референдума о независимости

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шотландская национальная партия (ШНП) начала кампанию по подготовке нового референдума о независимости региона. Об этом заявил глава партии и первый министр Шотландии Джон Суинни, выступая на завершении съезда ШНП в Абердине, передает ТАСС.



По словам Суинни, "самая изощренная в истории кампания" по убеждению шотландцев проголосовать за независимость от Лондона уже началась. При этом политик заверил, что на эти цели будет предусмотрен "шестизначный бюджет", не приведя дополнительных финансовых деталей.



"На протяжении столетий народам кельтских регионов внушали, что они недостаточно хороши. Над нашими языками насмехались, наши культуры подавляли, а нашу историю переписывали", - заявил он. По мнению Суинни, сейчас "звезды сошлись" для продвижения идеи независимости. Он упомянул при этом меморандум о взаимопонимании, который он подписал в сентябре вместе с лидерами Северной Ирландии и Уэльса - Мишель О’Нил и Руном ап Иорвертом.



Тогда три политика призвали правительство Великобритании готовиться, планировать и обеспечить конституционные изменения в каждой юрисдикции, чтобы регионы имели возможность организовать референдумы о выходе из Соединенного Королевства. В меморандуме говорится, что Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия видят свое будущее в составе Евросоюза. В нем также отмечается, что первые министры намерены усилить сотрудничество друг с другом по вопросам экономики.



После этого представитель премьер-министра Великобритании Энди Бернэма сообщил, что правительство Соединенного Королевства не поддерживает идею проведения таких референдумов.-0-