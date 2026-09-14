Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о самоопределении

Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии Мишель О’Нил, Рун ап Иорверт и Джон Суинни в совместном заявлении указали, что политический ландшафт меняется. Лидеры заявили, что, по их мнению, "будущее наших стран принадлежит Европейскому союзу", добавив, что впервые в истории в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии есть первые министры, "которые все привержены независимости от Великобритании".
"Мы призываем британское правительство подготовиться, спланировать и содействовать конституционным изменениям в каждой юрисдикции", - говорится в заявлении.
Как пишут СМИ, меморандум создает политическую основу для дальнейших переговоров с Лондоном.
Ранее газета The Sunday Telegraph писала, что лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию, требующую от Лондона предоставить им право провести референдумы о выходе из состава Великобритании. "Нет более явного свидетельства того, что нынешний статус-кво нежизнеспособен, не является устойчивым и что правительство в Лондоне должно готовиться к будущему после распада Соединенного Королевства", - цитировала газета слова первого министра Шотландии.-0-