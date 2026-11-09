Шойгу: деструктивные методы Запада не приносят успеха там, где во главу угла ставятся интересы народа 

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Фото БЕЛТА / ТАСС Фото БЕЛТА / ТАСС

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Деструктивные методы Запада не приносят успеха в тех странах, где во главу угла ставятся суверенитет и интересы народа. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 9 ноября в Москве на 14-й встрече секретарей совбезов государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА."Западники задействуют свой излюбленный метод постколониального управления, включая вмешательство в политические и избирательные процессы, незаконные ограничительные меры, разжигание розни, информационные войны, а также использование религиозного фактора, продолжают усложнять обстановку в разных регионах планеты. Но это не приносит результата в тех государствах, где власти во главу угла ставят интересы своего народа, сохранение суверенитета, стабильности, духовных, культурных и исторических традиций", - сказал Сергей Шойгу.