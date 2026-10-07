Школьников в Северной Ирландии попросили одеваться теплее для сокращения расходов на отопление 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученикам и учителям в Северной Ирландии было рекомендовано одеваться теплее на фоне роста счетов за отопление. Об этом сообщают западные СМИ.



Управление образования рекомендовало школам сократить расходы на отопление и освещение, поскольку счета за газ и электричество для школ вырастут примерно на 8 млн фунтов стерлингов (около $10,6 млн) к марту 2027 года. "Учитывая масштабы ожидаемого увеличения затрат, мы просим все школы пересмотреть свое энергопотребление и найти способы его сокращения, где это возможно", - говорится в заявлении Агентства по охране окружающей среды.



Среди предложенных властями мер школам рекомендовано сократить потребление тепла на один час в день, а также отключать искусственное освещение в классах, максимально используя естественный дневной свет. Также учителям и ученикам посоветовали одеваться теплее, а не включать отопление на полную мощность, если холодно.-0-