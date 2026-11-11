11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Ассам на востоке Индии сошли с рельсов локомотив и шесть вагонов пассажирского поезда Сайранг - Калькутта. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на представителя местной администрации, информирует ТАСС.
Сведений о погибших пока нет. Есть сообщения о пострадавших среди пассажиров, однако, по информации собеседника агентства, точное их число, как и причина схода поезда с рельсов, пока не установлены.
Следовавший из Сайранга в штате Мизорам в Калькутту поезд сошел с рельсов в районе железнодорожной станции Дигару в округе Камруп около 6.54 утра (4.24 по минскому времени). К месту ЧП направили спецпоезд для спасательных работ и расчистки железнодорожных путей.-0-
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11 ноября 2026, 08:24
Шесть вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Индии
Фото АР
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