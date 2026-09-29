29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть стран, входящих в НАТО, уже купили или находятся в процессе приобретения систем противодействия БПЛА Merops американской Project Eagle. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Business Insider.
Большинство из упомянутых государств - "страны НАТО на восточном фланге" альянса. Отмечается, что каждый перехватчик Merops стоит порядка $15 тыс. и может двигаться со скоростью свыше 280 км/ч.
Merops - система противодействия БПЛА. Этот проект разрабатывается калифорнийской компанией Project Eagle. Система предназначена для защиты от более крупных беспилотников. Merops впервые использовалась ВСУ в 2024 году. Эти системы развертывают на восточных границах Польша и Румыния, о намерении приобрести Merops сообщила Дания.-0-
В мире
29 сентября 2026, 23:03
Шесть стран НАТО закупают системы противодействия БПЛА Merops
Фото AP Photo
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