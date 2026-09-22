Сетевая многополярность вместо гегемонии: Гутерриш предложил путь к новому мироустройству

Антониу Гутерриш добавил, что построение такого будущего начинается с признания сверхдержавами того факта, что их могущество не безгранично, а их власть имеет пределы. "Одной лишь военной мощью мир не обеспечить. Одной лишь экономической мощью стабильности не добиться. И одна лишь технологическая мощь не может гарантировать безопасность", - заявил он.-0-





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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир движется к многополярности, и это необратимо. Об этом генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на открытии общих прений 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА."Мы явно движемся к многополярному миру, и это движение необратимо. Однако многополярность может принимать различные формы. Одна из возможных форм - это разобщенный мир, работающий по принципу "услуга за услугу". Мир нарастающей напряженности и углубляющегося недоверия, раздробленных рынков и ослабленных институтов, угасающего сотрудничество и антагонистической игры", - сказал Антониу Гутерриш.По его мнению, во многих отношениях именно по этой траектории сейчас и движется мир. Однако, считает, генсек ООН, есть и другой путь."Путь к сетевой многополярности - мир, построенный на взаимозависимости и скрепленный плотной сетью экономических, политических, социальных и технологических связей. Мир, в котором множество центров влияния существуют в общих рамках международного права и единых норм. Такое мироустройство может помочь нам избежать гегемонистских тенденций и того, что я когда-то назвал "великим расколом" - а именно разделение мира на два соперничающих блока с обособленными экономическими и технологическими системами, системами безопасности. Мы должны избежать этого", - призвал Антониу Гутерриш.В то же время он отметил, что конкуренция останется неотъемлемым аспектом международных отношений, однако она не должна означать конфронтацию. "Здоровая конкуренция может стимулировать инновации, укреплять жизнестойкость и расширять возможности. Но для этого она должна происходить в условиях, обеспечивающих стабильность и облегчающих сотрудничества там, где без него не обойтись", - подчеркнул генеральный секретарь ООН.