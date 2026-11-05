Серия сообщений о бомбах: пассажирские самолеты в Европе массово совершают экстренные посадки

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирские самолеты в Европе 5 ноября массово получают сообщения о том, что на их бортах находятся взрывные устройства. Об этом сообщает The Guardian.



Только за утро угрозы минирования коснулись более десяти авиарейсов внутри Европы.



Так, два самолета авиакомпании Ryanair, выполнявшие полеты из Копенгагена и Мадрида, совершили посадку в Софии из-за полученного сообщения о взрывном устройстве. Еще один самолет, летевший из Лондона, приземлился в аэропорту Пловдива.



По данным газеты Le Soir, самолет из Варшавы авиакомпании LOT также совершил экстренную посадку в Брюсселе после получения сообщения о возможном взрыве. Между тем авиакомпания LOT подтвердила инцидент с участием своего самолета сегодня, но сообщила, что угроза была ложной.



В Вене совершил вынужденную посадку пассажирский лайнер авиакомпании Wizz Air, летевший из Милана в Варшаву.



В отношении четырех самолетов, следовавших в Прагу, также поступили угрозы о самодельном взрывном устройстве на борту. "Мы не недооцениваем угрозу, поэтому были приняты все необходимые меры безопасности с минимально возможным воздействием на пассажиров и работу аэропорта. После приземления на всех самолетах будут проведены пиротехнические проверки", - заявили в полиции Чехии.



3 ноября около десяти коммерческих рейсов в Европе уже стали объектами угроз взрыва, при этом никаких подозрительных устройств после проверки обнаружено не было. По меньшей мере четыре рейса Ryanair, включая еще один рейс Дублин - Рим, а также самолеты, принадлежащие SAS, LOT и Wizz Air, пострадали.-0-