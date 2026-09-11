Сенат Узбекистана одобрил закон об изменении узбекского алфавита 

11 августа, Ташкент /БЕЛТА - UZA/. Сенат Узбекистана одобрил поправки к закону, предусматривающему поэтапный переход на обновленный узбекский алфавит.



"В закон "О введении узбекского алфавита на основе латинского алфавита" вносятся поправки, предусматривающие, что узбекский алфавит на основе латинского алфавита будет состоять из 28 букв и одного диакритического знака вместо 26 букв и трех буквенных сочетаний", - говорится в материале.



Законом также предусмотрено, что до вступления изменений в силу допускается использование документов, национальной валюты и ценных бумаг, оформленных на основе действующего алфавита.



По мнению сенаторов, принятие закона будет способствовать расширению возможностей использования и цифровизации узбекского языка. После одобрения Сенатом закон направят на подпись президенту.-0-