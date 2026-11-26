Теперь предложенный правительством вариант повторно будет вынесен на голосование в каждой из палат парламента.
"Депутаты и сенаторы не смогли прийти к соглашению по законопроекту о финансировании системы социального обеспечения на 2027 год. Согласование законопроекта продолжится, и он будет рассмотрен во втором чтении Нацсобранием и Сенатом", - указывается в сообщении пресс-службы парламента.
Это одна из составляющих общего бюджета на 2027 год, который согласовывается в атмосфере серьезных разногласий по поводу мер