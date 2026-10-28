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Сенат Франции принял законопроект о коллективной ответственности для участников протестов

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
28 октября 2026, 13:22

Сенат Франции принял законопроект о коллективной ответственности для участников протестов

Фото Unsplash
Фото Unsplash
Фото Unsplash
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Франции принял и значительно расширил правительственный законопроект о коллективной ответственности для участников протестов, сообщает телеканал BFMTV.

В ключевой статье законопроект устанавливает финансовую ответственность для любого, кто "сознательно участвовал в группе, сформированной с целью совершения правонарушений", или для тех, кто остался участвовать в скоплении людей, способном нарушить общественный порядок, несмотря на два предупреждения со стороны правоохранительных органов. Таким образом, государство может требовать компенсацию, даже от лиц, косвенно ответственных за ущерб, в размере до 10 тыс. евро с человека.

Также законопроект допускает изымание в счет компенсации ущерба социальных пособий.

Еще один из пунктов документа касается экстренного удаления в течение 24 часов контента в соцсетях, подстрекающего к вандализму.

Разработанный летом после беспорядков, последовавших за триумфом ПСЖ в Лиге чемпионов, первоначальный текст содержал пять статей. Рассмотренный в Сенате в напряженной обстановке, он был принят в гораздо более жесткой версии, в которую добавлено около 20 дополнительных положений. Сенат принял его 229 голосами против 105. 

Сейчас законопроект направлен в Национальное собрание, его рассмотрение обещает дальнейшие жаркие дебаты.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что власти не были готовы к беспорядкам, охватившим страну 17 октября, когда в Париже и других французских городах прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в акциях участвовали 800 тыс. человек, по данным МВД - 550 тыс. В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией.-0-
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