20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Европейского совета Антониу Кошта нацелен на масштабное сокращение следующего семилетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники, информирует ТАСС.



По словам двух дипломатов, общие сокращения бюджета могут составить 40 млрд евро по сравнению с предыдущим проектом, выдвинутым Ирландией, председательствующей сейчас в Совете ЕС.



Предложение Антониу Кошты, как ожидается, будет представлено 21 ноября. Согласно данным источников, в частности, может сократиться финансирование региональной политики.



Разработанным Еврокомиссией проектом нового семилетнего бюджетного плана ЕС, который Кошта пытается согласовать со всеми странами объединения, предполагается создание впервые в истории блока отдельной статьи военных расходов и, как следствие, сокращение расходов на сельское хозяйство и развитие депрессивных регионов.



Тезисы плана ЕС подверглись публичной критике со стороны стран сообщества и отдельных политических сил. При этом меньше всего возражений у критиков вызывает наращивание военных расходов Евросоюза, тогда как основные споры идут о том, за счет чего это будет возможно осуществить. Бюджет ЕС на 2028-2034 годы станет главной темой на внеочередном саммите в Брюсселе 26-27 ноября.-0-