"Семерка" ОПЕК+ сохранила план по добыче нефти в октябре на прежнем уровне 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь ведущих стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир), приняли решение сохранить добычу нефти в октябре на уровне сентября, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение организации.



Таким образом, квота РФ на добычу нефти в октябре 2026 года составит 9,949 млн баррелей в сутки (б/с), Саудовской Аравии - 10,478 млн б/с, Ирака - 4,431 млн б/с, Кувейта - 2,676 млн б/с, Казахстана - 1,628 млн б/с, Алжира - 1,007 млн б/с, Омана - на 841 тыс. б/с.



"Семерка" также продолжит проводить ежемесячные встречи для анализа состояния рынка, следующая встреча назначена на 4 октября.-0-