Семь человек пропали без вести при крушении судна на востоке Таиланда

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек числятся пропавшими без вести после крушения рыболовного судна, затонувшего из-за сильного шторма в акватории восточной части Сиамского залива. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на газету Khaosod.



На борту находились 20 членов экипажа, спасены и доставлены в безопасное место 13 человек. Поиски остальных членов экипажа продолжаются.



В поисково-спасательной операции задействовано командование первого региона военно-морских сил Таиланда и рыболовные суда. Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями и сильным волнением на море.-0-