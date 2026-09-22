22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек числятся пропавшими без вести после крушения рыболовного судна, затонувшего из-за сильного шторма в акватории восточной части Сиамского залива. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на газету Khaosod.
На борту находились 20 членов экипажа, спасены и доставлены в безопасное место 13 человек. Поиски остальных членов экипажа продолжаются.
В поисково-спасательной операции задействовано командование первого региона военно-морских сил Таиланда и рыболовные суда. Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями и сильным волнением на море.-0-
В мире
22 сентября 2026, 08:11
Семь человек пропали без вести при крушении судна на востоке Таиланда
Фото Unsplash
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