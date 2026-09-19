Семь человек погибли в результате аварии в центральной Индии

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь членов одной семьи, в том числе трое детей и две женщины, погибли в субботу в результате смыва автомобиля, в котором они ехали, потоком воды из переполненной дренажной канавы в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на полицию округа Агар-Малва.

Водитель автомобиля также погиб, добавили в полиции.

Согласно данным, погибшие были родом из восточного штата Одиша и возвращались домой после молитвы в храме в штате Мадхья-Прадеш.-0-