17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм Литвы после рассмотрения в первом чтении одобрил обновленную Стратегию национальной безопасности, в которой закрепляется переход к системе всеобщего обязательного призыва, сообщают литовские СМИ.





Проект постановления поддержали 99 парламентариев, голосовавших против и воздержавшихся не было.





В обновленном документе закреплено обязательство направлять на оборонные нужды не менее 5-6% ВВП. При этом конкретные сроки окончания действия этого обязательства не установлены. Кроме того, согласно стратегии, Литва продолжит оказывать поддержку Украине, стремясь ежегодно выделять на это не менее 0,25% ВВП.





Также стратегией предусматривается постепенный переход к системе всеобщего призыва на обязательную начальную военную службу и увеличение резерва армии.





Одним из важнейших гарантов безопасности Литвы называется коллективная оборона НАТО. В стратегии отмечается важность военного присутствия в стране США, Германии и других союзников. А Россия указывается в качестве долгосрочной прямой угрозы нацбезопасности.





Окончательное голосование по обновленной Стратегии национальной безопасности Литвы запланировано на 3 декабря.-0-