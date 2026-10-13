Сейм Литвы поддержал ужесточение национальных санкций против Беларуси и России

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Литвы поддержал ужесточение национальных санкций против Беларуси и России. Об этом сообщается на сайте литовского Сейма.





За принятие к рассмотрению новых санкционных мер на пленарном заседании проголосовали 93 депутата, 4 воздержались. Таким образом, Сейм запустил процесс ужесточения национальных санкций балтийской республики против белорусских и российских граждан.





Новые рестрикции предусматривают запрет для граждан Беларуси и РФ, независимо от их правового статуса в Литве, на приобретение недвижимости рядом со стратегическими и военными объектами.

Поправками также предлагается ввести запрет для граждан Беларуси и России на публичную деятельность в сферах образования, культуры, спорта, искусства и развлечений в Литве.





Власти Литвы ввели режим национальных санкций в 2023 году и неоднократно продлевали его. Нынешнее продление действует до конца 2027 года. Санкции предусматривают, в частности, приостановку рассмотрения просьб белорусов и россиян о выдаче временных видов на жительство. Кроме того, ВНЖ тех, кто в течение трех календарных месяцев более одного раза совершил поездку на территорию Беларуси или России, автоматически аннулируются.-0-