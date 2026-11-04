СБУ заявила об увольнении двух высокопоставленных сотрудников из-за нового расследования НАБУ

Ранее украинские СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у нескольких высокопоставленных чиновников СБУ, в том числе у начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Антона Кравчука.
В материале украинского издания "Страна" говорится, что во время проведения операции "Карфаген" Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о раскрытии преступной организации, участники которой регулярно давали взятки высокопоставленным чинам в правоохранительных органах за беспрепятственную работу мошеннических кол-центров, продажу наркотиков, избиения людей, а также другие схемы.
В частности, под прикрытием силовиков участники организации обеспечивали работу кол-центров, которые обманывали украинцев и иностранных граждан. Всего в схему входили 52 мошеннических офиса. По данным бюро, крышевание силовиками одного кол-центра стоило его организаторам $7 тыс. ежемесячно.
4 ноября Национальное антикоррупционное бюро также сообщило, что завершило расследование коррупционного дела "Мидас". По данным следствия, преступная организация систематически получала незаконные вознаграждения от контрагентов "Энергоатома" и других государственных предприятий. В ноябре 2025 года НАБУ и САП раскрыли схему, участники которой отмыли не менее $100 млн. Ее координатором назвали бизнесмена Тимура Миндича. В НАБУ заявили, что "приняли меры по аресту активов организации в Украине и за рубежом".-0-