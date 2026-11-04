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СБУ заявила об увольнении двух высокопоставленных сотрудников из-за нового расследования НАБУ

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
04 ноября 2026, 21:04

СБУ заявила об увольнении двух высокопоставленных сотрудников из-за нового расследования НАБУ

Фото из архива АР
Фото из архива АР
Фото из архива АР
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Службы безопасности Украины Александр Поклад освободил от занимаемых должностей двух высокопоставленных сотрудников СБУ, которые стали фигурантами расследования Национального антикоррупционного бюро в рамках операции "Карфаген". Об этом информирует украинское агентство УНН со ссылкой на заявление СБУ.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у нескольких высокопоставленных чиновников СБУ, в том числе у начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Антона Кравчука.

В материале украинского издания "Страна" говорится, что во время проведения операции "Карфаген" Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о раскрытии преступной организации, участники которой регулярно давали взятки высокопоставленным чинам в правоохранительных органах за беспрепятственную работу мошеннических кол-центров, продажу наркотиков, избиения людей, а также другие схемы. 

В частности, под прикрытием силовиков участники организации обеспечивали работу кол-центров, которые обманывали украинцев и иностранных граждан. Всего в схему входили 52 мошеннических офиса. По данным бюро, крышевание силовиками одного кол-центра стоило его организаторам $7 тыс. ежемесячно.

4 ноября Национальное антикоррупционное бюро также сообщило, что завершило расследование коррупционного дела "Мидас". По данным следствия, преступная организация систематически получала незаконные вознаграждения от контрагентов "Энергоатома" и других государственных предприятий. В ноябре 2025 года НАБУ и САП раскрыли схему, участники которой отмыли не менее $100 млн. Ее координатором назвали бизнесмена Тимура Миндича. В НАБУ заявили, что "приняли меры по аресту активов организации в Украине и за рубежом".-0-
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