19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба безопасности Украины (СБУ) и Киевская областная прокуратура проводят обыски в Государственной авиационной службе Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным источников, следственные действия связаны с расследованием масштабной коррупционной схемы с "откатами".
Государственная авиационная служба Украины является центральным органом исполнительной власти, отвечающим за реализацию государственной политики в сфере гражданской авиации и использования воздушного пространства страны. В число ее полномочий входят сертификация воздушных судов, лицензирование в сфере гражданской авиации и проверка летной годности.-0-
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19 ноября 2026, 19:47
СБУ и прокуратура проводят обыски в Госавиаслужбе Украины
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