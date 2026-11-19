19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технический сбой во внутренней компьютерной сети Агентства национальной безопасности США затронул объект в штате Джорджия, который занимается радиоэлектронной разведкой и кибероперациями, связанными с Ближним Востоком. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, передает ТАСС.
По их сведениям, наиболее важные системы агентства по сбору разведывательной информации продолжают работать. Однако восстановление полноценного доступа к внутренней сети идет медленнее, чем ожидалось. Об этом телекомпании сообщил высокопоставленный американский чиновник.
Инцидент произошел на фоне серии технических неполадок в американской инфраструктуре. На прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации США более чем на четыре часа запретило вылеты по всей стране из-за сбоя связи в центрах управления воздушным движением. Кроме того, масштабные перебои фиксировались в работе Microsoft, авиакомпании United Airlines и банка JPMorgan Chase.-0-