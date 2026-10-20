Сбой Google Cloud затронул работу государственных сервисов Великобритании

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный сбой облачной платформы Google Cloud нарушил работу правительственных сайтов, банковских приложений и других онлайн-сервисов в Великобритании. Об этом сообщает Sky News."Мы столкнулись с проблемами в работе нескольких сервисов в регионе europe-west2. Наша инженерная команда продолжает расследовать причины возникшей проблемы", - заявили в Google.Неполадки затронули сайты правительства Великобритании и Национальной службы здравоохранения, а также сервисы Microsoft Teams, Outlook и Microsoft 365 и сайт сети супермаркетов Asda.The Telegraph сообщает о перебоях в работе приложений банков Revolut, Lloyds Bank, HSBC, Barclays, Bank of Scotland, NatWest, Halifax и Nationwide, а также сервисов почтовой службы Royal Mail и компании DPD. Пользователи сталкивались с отказами банковских карт при оплате покупок и не могли войти в банковские приложения. Кроме того, сбой затронул платформу видеосвязи, которую суды Англии и Уэльса используют для дистанционного участия в заседаниях. Из-за неполадок некоторые слушания могли быть отложены или отменены.-0-