18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская компания Saudi Aramco сообщила как минимум двум европейским нефтеперерабатывающим предприятиям, что в следующем месяце не поставит им нефть из-за атаки на ключевой нефтепровод, ведущий к Красному морю. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg со ссылкой на источники.



Обычно европейские клиенты получают саудовскую нефть по срочным контрактам, которые предусматривают регулярные ежемесячные поставки. Однако в октябре отгрузки для них не будут осуществляться.



По данным источника Bloomberg, компания Aramco работает над частичным возобновлением работы своего газопровода "Восток - Запад", но планирует выйти на полную мощность лишь через шесть недель.



Остановка трубопровода вызвала панические закупки со стороны некоторых клиентов компании Aramco. Польская Orlen SA с пятницы объявила более десяти тендеров в попытке обеспечить альтернативные поставки.



Подача нефти по трубопроводу "Восток - Запад" в Саудовской Аравии была прекращена после нескольких ударов беспилотников по нему. 11 сентября 2026 года Министерство энергетики королевства объявило о приостановке прокачки.



Западные СМИ пишут, что атака на трубопровод в Саудовской Аравии подвергает испытанию нефтяную безопасность Европы. Уничтожен один из важнейших путей, который был альтернативой поставок через Ормузский пролив. Длительные перебои могут заставить европейские нефтеперерабатывающие заводы искать другие варианты закупки черного золота, что, скорее всего, приведет к росту их затрат или сокращению производства. Нехватка дизельного топлива быстро приведет и к увеличению затрат перевозчиков, фермеров, предприятий и простых автолюбителей. Европа готовится к шоку из-за возникшего дефицита.-0-