"> Саудовская Аравия возобновила экспорт по нефтепроводу "Восток-Запад"

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по ключевому транснациональному нефтепроводу "Восток - Запад", работа которого приостанавливалась после ударов БПЛА в начале сентября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



"Государственная компания Saudi Aramco на прошлой неделе проводила испытания нефтепровода "Восток - Запад" и наращивала давление с целью возобновления поставок", - говорится в материале.



По данным источников, возобновление поставок вернет Саудовской Аравии доступ к альтернативному экспортному маршруту, который она использовала во время войны с Ираном.



11 сентября нефтепровод "Восток - Запад" в Саудовской Аравии приостановил работу, так как днем ранее подвергся атакам дронов в районах Эр-Рияда и Медины. В результате атак на нефтепровод были пострадавшие.-0-