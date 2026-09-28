28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по ключевому транснациональному нефтепроводу "Восток - Запад", работа которого приостанавливалась после ударов БПЛА в начале сентября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Государственная компания Saudi Aramco на прошлой неделе проводила испытания нефтепровода "Восток - Запад" и наращивала давление с целью возобновления поставок", - говорится в материале.
По данным источников, возобновление поставок вернет Саудовской Аравии доступ к альтернативному экспортному маршруту, который она использовала во время войны с Ираном.
11 сентября нефтепровод "Восток - Запад" в Саудовской Аравии приостановил работу, так как днем ранее подвергся атакам дронов в районах Эр-Рияда и Медины. В результате атак на нефтепровод были пострадавшие.-0-
В мире
Саудовская Аравия возобновила экспорт по нефтепроводу "Восток-Запад"
28 сентября 2026, 16:04
Саудовская Аравия возобновила экспорт по нефтепроводу "Восток-Запад"
Фото из архива Reuters
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
"Двигаться вперед, не стоять на месте". Лукашенко обозначил главное требование для назначенных управленцев
Лукашенко объяснил назначение силовика замглавы Администрации Президента и предупредил возможные спекуляции
Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится в БЕЛТА 29 сентября
С нами интереснее