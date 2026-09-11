11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Саудовской Аравии объявило о превентивном отключении нефтепровода "Восток - Запад" на участках в окрестностях Медины и Эр-Рияда после нескольких нападений. Об этом сообщает ТАСС.
Ответственность за нападения взяли на себя хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", однако источники в спецслужбах США не исключают, что удары могли быть нанесены беспилотниками, запущенными с территории Ирака проиранскими группировками. На объектах зафиксированы пожары и шлейфы густого черного дыма.
По трубопроводу "Восток - Запад" протяженностью 1,2 тыс. км перекачивается нефть с месторождений Восточной провинции в порт Янбу на побережье Красного моря. Пропускная способность артерии достигает 7 млн баррелей в сутки.-0-
В мире
11 сентября 2026, 23:29
Саудовская Аравия объявила о перекрытии трубопровода "Восток - Запад" из-за атак дронами из Ирака
Фото из архива Reuters
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