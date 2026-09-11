Саудовская Аравия объявила о перекрытии трубопровода "Восток - Запад" из-за атак дронами из Ирака

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Саудовской Аравии объявило о превентивном отключении нефтепровода "Восток - Запад" на участках в окрестностях Медины и Эр-Рияда после нескольких нападений. Об этом сообщает ТАСС.Официальный представитель ведомства сообщил, что в результате атак пострадали несколько человек, которым была оказана медицинская помощь. "Аварийные бригады немедленно приступили к работе для обеспечения безопасности трубопровода и проверки его исправности в соответствии с утвержденными процедурами", - говорится в заявлении Минэнерго королевства, опубликованном газетой Asharq Al-Awsat ("Аш-Шарк аль-Аусат").Ответственность за нападения взяли на себя хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", однако источники в спецслужбах США не исключают, что удары могли быть нанесены беспилотниками, запущенными с территории Ирака проиранскими группировками. На объектах зафиксированы пожары и шлейфы густого черного дыма.По трубопроводу "Восток - Запад" протяженностью 1,2 тыс. км перекачивается нефть с месторождений Восточной провинции в порт Янбу на побережье Красного моря. Пропускная способность артерии достигает 7 млн баррелей в сутки.-0-