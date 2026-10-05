5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет ATR-42, принадлежащий ВВС Нигерии, потерпел крушение в штате Ондо. Об этом сообщает газета Vanguard.
По имеющимся данным, на борту находились 32 человека: 25 пассажиров и 7 членов экипажа. Самолет выполнял плановый рейс из Бенина в Лагос, когда авиадиспетчеры потеряли с ним связь.
Министр авиации и аэрокосмического развития Фестус Кейамо подтвердил эту информацию. Он также заявил, что самолет разбился недалеко от военно-морской базы в Игбокоде.
"В настоящее время ведутся поисково-спасательные операции в координации с соответствующими органами власти и службами экстренного реагирования", - сообщили в ВВС Нигерии.-0-
В мире
05 октября 2026, 18:09
Самолет ВВС Нигерии потерпел крушение, судьба 32 человек на борту неизвестна
Фото pexels
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