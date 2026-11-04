Самолет, совершивший аварийную посадку во Внуково, выполнял технический перегон 

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании "Победа" Boeing 737-800, экипаж которого во время полета из Минска в Москву сообщил о неисправности двигателя, выполнял технический перегон. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.



Авиакомпания опровергла наличие пассажиров в самолете.



Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что у самолета "Победы", следовавшего из Минска во Внуково, во время захода на посадку выключился один из двигателей. При этом канал утверждал, что на борту находились пассажиры и никто из них не пострадал.



"Сообщение Shot содержит недостоверную информацию о клиентах на борту самолета "Победы". 1 ноября самолет авиакомпании выполнял технический перегон из Минска в Москву без клиентов на борту. В полете экипаж сообщил о неисправности одного из двигателей. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Внуково", - говорится в сообщении пресс-службы.-0-