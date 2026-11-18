18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший из Минеральных Вод в Анталью и с борта которого якобы поступил сигнал о заложенном взрывном устройстве, приземлился в пункте назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.



Ранее информацию про сигнал о заложенном взрывном устройстве на борту самолета Sukhoi Superjet 100 сообщал портал HavaSosyalMedya.



По данным портала, после получения сигнала соответствующие подразделения были приведены в состояние повышенной готовности. После приземления самолета в аэропорту Антальи его планировалось перевести в безопасную зону для проведения сотрудниками службы безопасности необходимых проверок.-0-