Самолет FlyDubai смогли посадить пилоты из РФ и Украины, которые летели как пассажиры - Israel Hayom

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет FlyDubai после произошедшего на нем инцидента сумели посадить пилоты из России и Украины, которые летели этим рейсом как пассажиры. Об этом говорится в материале Israel Hayom.Россиянин и украинец смогли стабилизировать полет воздушного судна и благополучно приземлиться в аэропорту в Саудовской Аравии. Как указывается в публикации, два пилота, находившиеся не при исполнении служебных обязанностей, сыграли решающую роль в предотвращении непосредственной угрозы.Рейс авиакомпании FlyDubai, перевозивший более 170 пассажиров из Дубая в Тель-Авив, отклонился от заданного маршрута и приземлился в Саудовской Аравии примерно через 30 минут после передачи сигнала бедствия о захвате самолета. Воздушное судно, вероятно, потерпело бы крушение, если бы не вмешательство находившихся на борту пилотов из России и Украины, отмечает издание.Причиной чрезвычайной ситуации стала ожесточенная драка в кабине пилотов во время полета. Израильские официальные лица подтвердили, что капитаном воздушного судна был гражданин ОАЭ, а вторым пилотом - гражданин Омана. Согласно предварительной информации, второй пилот намеревался захватить управление самолетом и намеренно разбить его вместе с пассажирами на борту. Власти Саудовской Аравии в настоящее время допрашивают подозреваемого.Все члены экипажа FlyDubai проходят тщательную проверку биографических данных.Одна из пассажирок описала произошедшее в самолете как очень напряженную ситуацию. По ее словам, самолет внезапно начал падать, вызвав панику. "Мы поняли, что пилоты потеряли управление", - сказала она, добавив, что один из пилотов получил серьезные ножевые ранения во время потасовки. Газета The Times of Israel ранее также писала, что один из пилотов получил ножевое ранение.-0-