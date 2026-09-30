Самолет FlyDubai смогли посадить пилоты из РФ и Украины, которые летели как пассажиры - Israel Hayom

- СМИ: один из пилотов Flydubai пытался намеренно устроить катастрофу, второй вступил с ним в схватку
- Пассажиры рейса Flydubai сообщили о ножевом ранении одного из пилотов
- Пилоты рейса Flydubai госпитализированы после экстренной посадки в Саудовской Аравии
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Причиной чрезвычайной ситуации стала ожесточенная драка в кабине пилотов во время полета. Израильские официальные лица подтвердили, что капитаном воздушного судна был гражданин ОАЭ, а вторым пилотом - гражданин Омана. Согласно предварительной информации, второй пилот намеревался захватить управление самолетом и намеренно разбить его вместе с пассажирами на борту. Власти Саудовской Аравии в настоящее время допрашивают подозреваемого.
Все члены экипажа FlyDubai проходят тщательную проверку биографических данных.
Одна из пассажирок описала произошедшее в самолете как очень напряженную ситуацию. По ее словам, самолет внезапно начал падать, вызвав панику. "Мы поняли, что пилоты потеряли управление", - сказала она, добавив, что один из пилотов получил серьезные ножевые ранения во время потасовки. Газета The Times of Israel ранее также писала, что один из пилотов получил ножевое ранение.-0-