Самолет Austrian Airlines из Тель-Авива в Вену экстренно сел в Болгарии из-за угрозы минирования 

Пассажиры покинули самолет, специалисты проводят проверку.





Авиакомпания Austrian Airlines подтвердила, что ее самолет был вынужден экстренно сесть в Болгарии из-за угрозы на борту.





"Подтверждаем, что из-за угрозы самолет, направлявшийся из Тель-Авива в Вену, экстренно сел в Софии", - сообщила представитель компании газете Der Standard. Болгарский Минтранс информировал, что "на границе с Румынией экипаж сообщил об угрозе взрыва и принял решение совершить экстренную посадку".



Отмечается, что посадка прошла без инцидентов. На борту Airbus A320 находились 51 пассажир и 6 членов экипажа. После осмотра самолета всех пассажиров в срочном порядке зарегистрируют на альтернативные рейсы.-0-

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет австрийской компании Austrian Airlines произвел срочную посадку в Болгарии после того, как было получено сообщение о его возможном минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Haaretz.По данным издания, самолет направлялся из Тель-Авива в Вену. Отмечается, что гражданин Австрии, который сам не находился на борту, сообщил авиакомпании об угрозе. Пилот принял решение об экстренной посадке в Софии.