13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет греческой авиакомпании Aegean Airlines, следовавший из Греции в Германию, после подачи аварийного сигнала сел в аэропорту Мюнхена, следует из изученных полетных данных, пишет РИА Новости.
Ранее самолет вылетел в 18.03 из аэропорта города Салоники, конечной точкой маршрута должен был стать Франкфурт. После того, как самолет передал аварийный код Squawk 7700, он сел в аэропорту Мюнхена около 20.15.
На сервисе Flightradar24 борт стал одним из самых отслеживаемых - за ним следили почти 11 тысяч человек.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.-0-
В мире
13 октября 2026, 22:53
Самолет Aegean Airlines после подачи аварийного сигнала сел в Мюнхене
Фото РИА Новости
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