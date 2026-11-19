19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит АТЭС в китайском городе Шэньчжэнь показал западным странам альтернативу бюрократии ЕС, а также за кем на самом деле будущее. Об этом заявил в соцсети X лидер партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо.





"Пока Франция зажата между Урсулой и Зеленским, сведенная до роли маленькой провинции в крайне устаревшем Евросоюзе, мир свободных наций, мир завтрашнего дня - уже здесь! Выйдем из ЕС и вернемся в историю", - говорится в его сообщении в соцсетях.





Издание The Wall Street Journal писало, что выбор Шэньчжэня в качестве площадки для проведения саммита АТЭС был неслучайным - таким образом Китай стремится показать мощь китайской промышленности и уровень развития технологий, Шэньчжэнь часто сравнивают с Силиконовой долиной в США. За последние 40 лет город превратился в один из главных мировых центров высоких технологий, инноваций и производства электроники. Здесь сосредоточены тысячи фабрик, поставщиков компонентов и инженеров.





Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит 18-19 ноября в Шэньчжэне. На 19 ноября запланированы трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которые называют историческими.-0-