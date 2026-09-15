15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько тысяч румынских фермеров и пастухов вышли на улицы Бухареста, протестуя против запрета Евросоюза на экспорт скота из страны после вспышек оспы овец и коз. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Некоторые участники акции бросали предметы в полицейских. Правоохранители применили слезоточивый газ. По меньшей мере два человека были выведены из толпы и доставлены на допрос, говорится в заявлении полиции.
Протестующие передали правительству список требований. Они призвали отменить запрет на экспорт и компенсировать фермерам убытки, связанные с превентивным забоем овец.
Акция проходит на фоне политического кризиса в Румынии. После майского вотума недоверия Илие Боложан продолжает исполнять обязанности премьер-министра Румынии, однако его полномочия ограничены. В стране до сих пор не сформировано стабильное правящее большинство.
Лидер партии "Альянс за единство румын" Джордже Симион выразил поддержку протестующим, он призвал фермеров проводить мирную акцию и не поддаваться на провокации. По его словам, Румынии необходимо руководство, которое "защищает своих граждан и знает, как работать на них".-0-
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15 сентября 2026, 15:26
Румынские фермеры вышли на протест в Бухаресте в связи с запретом на экспорт скота
Фото AP
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