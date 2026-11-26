26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Румыния обратилась к Германии с просьбой разместить на своей территории значительный военный контингент, в том числе боевую технику. Об этом заявил глава МИД Румынии Дан Некулэеску по итогам переговоров с германским коллегой Йоханном Вадефулем в Берлине, сообщает ТАСС.



"Я запросил сегодня значительное германское присутствие в Румынии, в том числе с боевой техникой, - сказал Некулэеску. - Мы обсудили с германским коллегой главные инициативы стратегического подхода ЕС, включая хаб морской безопасности в Черном море, который будет в Румынии. Это ключевой проект, призванный повысить уровень понимания морской ситуации. Германия необходима в этом демарше, и мы пригласили германских партнеров принять участие в этом хабе".



На пресс-конференции Некулэеску также выступил против использования темы румынской диаспоры в политических дискуссиях в Германии. Таким образом он отреагировал на заявление сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель, которая заявила в среду в Бундестаге, что "целые семьи в Румынии и Болгарии живут в роскоши благодаря социальной помощи германского государства". Критикуя миграционную политику и систему социальной защиты в ФРГ, она утверждала, что пособия на детей работников-иностранцев увеличились за несколько лет в десятки раз, превысив 1 млрд евро в год. "Никто толком не знает, существуют ли эти дети в действительности", - заявила она.-0-