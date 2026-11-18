18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технические сбои, зафиксированные в последнее время в США, не связаны между собой и не являются результатом действий противников Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Маниле, сообщает ТАСС.



"Мы не стали жертвой системной атаки. Эти события не имеют ничего общего, они не связаны между собой", - сказал американский госсекретарь, отвечая на вопрос о технических неполадках в стране.



По словам Рубио, имеющаяся у Вашингтона информация свидетельствует, что у каждого из таких инцидентов есть собственное объяснение или причина, не связанная с киберпреступниками, злоумышленниками либо другими государствами.



"Это не означает, что в других странах нет злоумышленников или преступников, стремящихся навредить нам. Это означает, что эти события не имеют к этому никакого отношения, американцы могут в этом не сомневаться", - подчеркнул он.



Ранее Агентство национальной безопасности США столкнулось с временным ухудшением работы закрытой внутренней компьютерной сети в ходе технического обслуживания. Это не первый сбой за последнее время в компьютерных системах американских правительственных органов и крупных компаний. Помимо этого, сайты более 178 крупных мировых компаний оказались под угрозой кибератаки. Взлому подверглись сайты американских телеканалов Fox News и CNN, банка HSBC, бюро кредитной истории Equifax, шведской мебельной компании IKEA, французской авиакомпании Air France-KLM и платформы для видеозвонков Zoom. Были затронуты стриминговые и гэмблинговые платформы, а также ресурсы, связанные с торговлей криптовалютой. -0-