10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры в Абу-Даби были продуктивными, но многое еще предстоит сделать. Об этом сообщает The Guardian.
Агентство Reuters также сообщает, что он заявил о намерении Вашингтона в перспективе расширить трехсторонний формат переговоров, включив в него европейских союзников в качестве непосредственных участников.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского кризиса проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Консультации возобновились после длительного перерыва. В трехстороннем формате встречи не проводились почти девять месяцев.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены использовать трехсторонние переговоры в Абу-Даби для выработки решений по урегулированию конфликта в Украине. По данным портала Axios, Штаты стремятся добиться существенного прогресса и преодолеть разногласия между Москвой и Киевом.-0-
В мире
10 ноября 2026, 18:11
Рубио назвал переговоры России, США и Украины очень продуктивными
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