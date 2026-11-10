Рубио назвал переговоры России, США и Украины очень продуктивными

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры в Абу-Даби были продуктивными, но многое еще предстоит сделать. Об этом сообщает The Guardian."Переговоры были очень продуктивными", - сказал Рубио журналистам.Агентство Reuters также сообщает, что он заявил о намерении Вашингтона в перспективе расширить трехсторонний формат переговоров, включив в него европейских союзников в качестве непосредственных участников.Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского кризиса проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Консультации возобновились после длительного перерыва. В трехстороннем формате встречи не проводились почти девять месяцев.Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены использовать трехсторонние переговоры в Абу-Даби для выработки решений по урегулированию конфликта в Украине. По данным портала Axios, Штаты стремятся добиться существенного прогресса и преодолеть разногласия между Москвой и Киевом.-0-