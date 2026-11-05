Рубио может подать в отставку с поста госсекретаря США - СМИ





По их данным, Рубио может сложить с себя полномочия вследствие поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США. Источники газеты считают, что для повышения шансов на участие в президентских выборах Рубио необходимо дистанцироваться от администрации Дональда Трампа, в частности от ее политики в отношении Ирана. Это может повысить его шансы в борьбе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом за право стать кандидатом на пост главы Белого дома от республиканцев.





The Independent также сообщает, что в ближайшее время администрацию Трампа могут покинуть до пяти руководителей ведомств. Но Белый дом и Госдепартамент опровергли утверждения газеты.





В США 3 ноября прошли промежуточные выборы. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также состоялись выборы губернаторов. По последним оценкам американских СМИ, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва. Сейчас большинство в Сенате и Палате представителей у республиканцев.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио может уйти в отставку, чтобы подготовиться к участию в президентской гонке 2028 года. Об этом сообщает британская газета The Independent со ссылкой на источники.