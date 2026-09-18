Рождаемость в США снизилась почти на четверть за два десятилетия

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождаемость в США упала почти на четверть за последние два десятилетия, в дальнейшем демографический рост страны будет постепенно замедляться. Такие оценки содержатся в докладе Бюджетного управления конгресса США.



После пикового значения в 2007 году на уровне 2,12 рождения на женщину суммарный коэффициент рождаемости в США в целом снижался и к 2024 году достиг 1,60. Основной причиной стало сокращение рождаемости среди женщин младше 25 лет. В 2026 году показатель, по прогнозу Бюджетного управления Конгресса США, составит 1,58 рождения на женщину.



При этом американки все чаще откладывают рождение детей на более поздний возраст. Прогнозируется дальнейшее снижение рождаемости среди женщин младше 30 лет и ее рост среди женщин от 30 лет и старше. В целом показатель, по оценке ведомства, снизится до 1,53 рождения на женщину в 2036 году и останется примерно на этом уровне следующие два десятилетия.



По прогнозу, население США увеличится с 349 млн человек в 2026 году до 364 млн в 2056 году, однако темпы роста будут постепенно сокращаться. Начиная с 2030 года число рождений будет меньше числа смертей, и рост населения будет все сильнее зависеть от миграции. В 2056 году численность населения перестанет увеличиваться, после чего начнет сокращаться.



По данным доклада, около четверти всех детей в США рождается у женщин, родившихся за рубежом. При этом суммарный коэффициент рождаемости среди женщин-иммигранток, по прогнозу, снизится с 1,79 ребенка на одну женщину в 2026 году до 1,66 в 2036 году.-0-