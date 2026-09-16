Рост цен на топливо вызвал акции протестов в разных странах мира 

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на нефть остаются выше $100 за баррель на фоне продолжающейся войны США с Ираном. Рост мировых цен уже отражается на стоимости топлива и приводит к недовольству в разных странах, сообщает CNN.



Как отмечает телеканал, по мере роста цен на топливо увеличивается и недовольство людей, которым становится сложнее оплачивать бензин, добираться до работы, вести бизнес и обеспечивать необходимые услуги. В ряде стран это уже привело к протестам.



Одним из самых заметных примеров стала Сирия. Как сообщало агентство Reuters ранее, резкое повышение цен на топливо в выходные дни вызвало протесты по всей Сирии. После того как правительство увеличило стоимость дизеля на 40%, а бензина более чем на 25% демонстранты начали перекрывать дороги и маршруты нефтяных цистерн, жечь покрышки и требовать отставки руководства энергетического блока.



Associated Press сообщало, что на прошлой неделе в Гватемале организованные группы водителей грузовиков и другие группировки блокировали дороги, поджигали автомобили, нападали на полицию с применением оружия и устраивали беспорядки в нескольких районах страны из-за роста цен на топливо. На фоне недовольства власти Гватемалы рассматривают дополнительные меры для сдерживания роста цен на топливо.



Во Франции против роста цен на топливо выступили рыбаки. Как пишет газета Bild, в коммуне Фронтиньян на средиземноморском побережье протестующие 16 сентября подожгли баррикады у входа на нефтебазу. Они сложили в кучу европоддоны, мусор, старые сети и автомобильные шины. Рыбаки проводят акции протеста уже третий день подряд. Министр-делегат по вопросам моря и рыболовства Катрин Шабо планирует встретиться с представителями рыбаков 17 сентября.



В Португалии рост цен на топливо также вызвал протесты и усилил давление на правительство. Как сообщало информационное агентство Lusa, в прибрежном городе Эшпинью около 80 человек вышли на акцию против подорожания бензина и общего роста стоимости жизни.



Как сообщает Филиппинское информационное агентство (PNA), в понедельник работники транспортной организации Manibela объявили забастовку в знак протеста против повышения цен на топливо. Они потребовали от властей увеличить государственные субсидии и отменить топливные налоги. Протест состоялся на фоне очередного повышения цен.



В Индонезии власти столкнулись с другой формой последствий. Как сообщает агентство Reuters, в Макасаре из-за нехватки топлива на заправках на прошлой неделе образовались очереди длиной более километра. На фоне роста мировых цен на нефть потребители стали активнее покупать субсидируемое топливо, поскольку власти пообещали сохранить его стоимость до конца года. Нехватка топлива также стала причиной акции протеста: накануне около 150 студентов и рабочих собрались у офиса Pertamina в Макасаре.



В Германии цены на топливо усилили давление на правительство. Как сообщает Reuters, стоимость бензина E10 достигла рекордных 2,30 евро за литр, после чего представители правящего блока предложили снизить налоги на бензин.-0-